Из-за перевернувшегося грузовика на МКАД перекрыли движение

На 56-м километре дороги образовалась многокилометровая пробка

Утром в среду, 30 декабря, на Московской кольцевой автомобильной дороге случилось ДТП. Из-за этого было полностью перекрыто движение, информирует Департамент тренспорта столицы.

На 56-м км МКАД, перед улицей Молодогвардейской, грузовик влетел в бетонное ограждение и перевернулся. Жертв нет, никто не пострадал. Однако движение в сторону Можайского шоссе остановлено, уточнили в ведомстве.  

Позже многоторнный автомобиль поставили на колеса и сдвинули на обочину. Движение восстановили, передает телеканал "360".

Ранее на МКАД произошла смертельная авария. Погибли три человека.

Полина ДОРОЖКИНА

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