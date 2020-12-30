На 56-м километре дороги образовалась многокилометровая пробка

Утром в среду, 30 декабря, на Московской кольцевой автомобильной дороге случилось ДТП. Из-за этого было полностью перекрыто движение, информирует Департамент тренспорта столицы.

На 56-м км МКАД, перед улицей Молодогвардейской, грузовик влетел в бетонное ограждение и перевернулся. Жертв нет, никто не пострадал. Однако движение в сторону Можайского шоссе остановлено, уточнили в ведомстве.

Позже многоторнный автомобиль поставили на колеса и сдвинули на обочину. Движение восстановили, передает телеканал "360".

Ранее на МКАД произошла смертельная авария. Погибли три человека.