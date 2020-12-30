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Сегодня стало известно о странном происшествии под
Екатеринбургом. Сотрудники скорой помощи спешили к захворавшей пенсионерке,
проживающей в Новоалексеевке, однако нарвались на бандита.
Неизвестный мужчина решил покататься на медицинском автомобиле – для реализации этой задумки ему пришлось угнать машину, передает телеканал "360".
Видеоролик с инцидентом разместила группа "Решеты-сити" в "ВКонтакте".
Как поясняет издание "Свободная пресса", машину на несколько минут оставили без присмотра. Прогуливающийся рядом злоумышленник среагировал быстро. Мужчина запрыгнул в салон и был таков.
Впрочем, вскоре транспорт нашли недалеко от близлежащей деревушки. Видимых повреждений не обнаружено, однако правоохранители уже приступили к поискам хулигана.
К слову, в прошлом месяце подмосковный таксист остался без машины после вооруженного нападения.
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