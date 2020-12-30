Неординарное событие произошло в Свердловской области

Сегодня стало известно о странном происшествии под Екатеринбургом. Сотрудники скорой помощи спешили к захворавшей пенсионерке, проживающей в Новоалексеевке, однако нарвались на бандита.



Неизвестный мужчина решил покататься на медицинском автомобиле – для реализации этой задумки ему пришлось угнать машину, передает телеканал "360".

Видеоролик с инцидентом разместила группа "Решеты-сити" в "ВКонтакте".

Как поясняет издание "Свободная пресса", машину на несколько минут оставили без присмотра. Прогуливающийся рядом злоумышленник среагировал быстро. Мужчина запрыгнул в салон и был таков.

Впрочем, вскоре транспорт нашли недалеко от близлежащей деревушки. Видимых повреждений не обнаружено, однако правоохранители уже приступили к поискам хулигана.

К слову, в прошлом месяце подмосковный таксист остался без машины после вооруженного нападения.