Злодей-затейник угнал карету скорой помощи

Неординарное событие произошло в Свердловской области

Сегодня стало известно о странном происшествии под Екатеринбургом. Сотрудники скорой помощи спешили к захворавшей пенсионерке, проживающей в Новоалексеевке, однако нарвались на бандита.

Неизвестный мужчина решил покататься на медицинском автомобиле – для реализации этой задумки ему пришлось угнать машину, передает телеканал "360".

Видеоролик с инцидентом разместила группа "Решеты-сити" в "ВКонтакте".

Как поясняет издание "Свободная пресса", машину на несколько минут оставили без присмотра. Прогуливающийся рядом злоумышленник среагировал быстро. Мужчина запрыгнул в салон и был таков.

Впрочем, вскоре транспорт нашли недалеко от близлежащей деревушки. Видимых повреждений не обнаружено, однако правоохранители уже приступили к поискам хулигана.

К слову, в прошлом месяце подмосковный таксист остался без машины после вооруженного нападения.

Ольга ФЕДОРОВА

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