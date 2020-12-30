Тело жертвы нашли в лифте

При пожаре в центре подмосковных Люберец погиб человек. Об этом проинформировал представитель МЧС.

Огонь вспыхнул в ресторане "Дюшес". Сначала загорелась крыша здания. К месту происшествия прибыли сотрудники экстренных служб и медики скорой.

Из ресторана быстро вывели 67 человек. Кроме того, эвакуировали 27 жильцов первого подъезда стоящего рядом дома, уточнили в ведомстве.

Пламя тушили почти 9,5 часов. Во время пролива и осмотра помещения в лифте нишли тело мужчины. Специалисты выясняют, кто это был, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".



Ранее стало известно о пожаре в квартире одного из жилых домов в Москве. Пять человек удалось спасти из пламени, один человек погиб.