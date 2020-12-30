Мать не смогла спасти младенца и пятилетнего ребенка

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух маленьких детей при пожаре в Клину.

Трагедия случилась в частном доме в Подмосковье. Мать двух детей 2015 и 2019 годов рождения выпрыгнула в окно. После этого женщина пыталась попасть в дом, чтобы спасти их, однако ее попытки оказались безуспешными. Оба ребенка скончались, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Предполагаемым очагом возгорания стал проем печной трубы в перекрытии первого и мансардного этажа, сообщает РИА "Новости". Пожар начался из-за неисправности оборудования.

Уже были назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Следователи также планируют допросить соседей, собрать необходимые характеристики.

