В Подмосковье расследуют смерть детей при пожаре

Мать не смогла спасти младенца и пятилетнего ребенка

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели двух маленьких детей при пожаре в Клину. 

Трагедия случилась в частном доме в Подмосковье. Мать двух детей 2015 и 2019 годов рождения выпрыгнула в окно. После этого женщина пыталась попасть в дом, чтобы спасти их, однако ее попытки оказались безуспешными. Оба ребенка скончались, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Предполагаемым очагом возгорания стал проем печной трубы в перекрытии первого и мансардного этажа, сообщает РИА "Новости". Пожар начался из-за неисправности оборудования. 

Уже были назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы. Следователи также планируют допросить соседей, собрать необходимые характеристики. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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