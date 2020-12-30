Есть погибшие и раненые

Мощный взрыв прогремел в аэропорту города Аден в Йемене в среду, 30 декабря. По данным очевидцев, это случилось после приземления самолета с членами правительства на борту.

По предварительной информации, в результате взрыва есть погибшие и раненые, однако никто из министров не пострадал, пишет РИА "Новости".

Как уточняет телеканал "Аль-Арабия", взрывов было три. Они организованы с помощью беспилотников.