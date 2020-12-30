Пропавших без вести моряков "Онеги" перестали искать

Экипаж так и не нашли

Росморречьфлот остановил поисково-спасательную операцию в месте затопления судна "Онега" в Баренцевом море. Самолет Ил-28 не смог ничего обнаружить. Об этом сообщил МСПЦ Архангельск.

Как передает РИА "Новости", спасатели установят точку, где, как предполагается, находится затонувший траулер. Однако 17 моряков, которых считают пропавшими без вести, так и не нашли. 

Трагедия произошла 28 декабря. Судно, по одной из версий, затонуло из-за обледенения, другая гласит, что причиной происшествия стал крен, когда моряки могли вытаскивать рыболовный трал, уточняет телеканал "360". Лишь двоих членов экипажа удалось спасти.  


Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Мишустин приказал: уволены 37 высокопоставленных чиновников

Госслужащие станут безработными уже через два дня

СМИ: Путин пойдет на сближение с Китаем для оказания давления на США

Координация двух стран в военной сфере поставит крест на стратегических интересах Белого дома

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей