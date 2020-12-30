Экипаж так и не нашли

Росморречьфлот остановил поисково-спасательную операцию в месте затопления судна "Онега" в Баренцевом море. Самолет Ил-28 не смог ничего обнаружить. Об этом сообщил МСПЦ Архангельск.

Как передает РИА "Новости", спасатели установят точку, где, как предполагается, находится затонувший траулер. Однако 17 моряков, которых считают пропавшими без вести, так и не нашли.

Трагедия произошла 28 декабря. Судно, по одной из версий, затонуло из-за обледенения, другая гласит, что причиной происшествия стал крен, когда моряки могли вытаскивать рыболовный трал, уточняет телеканал "360". Лишь двоих членов экипажа удалось спасти.



