Происшествие случилось около правительственного дворца

СМИ сообщили о том, что в городе Йемена Адене очевидцы услышали еще один взрыв. Предполагается, что мог рухнуть беспилотник или ракета.

По информации источников телеканала Sky News Arabia, взрыв случился у дворца, куда уехали члены нового правительства после ударов в аэропорту, случившихся утром.

Ранее в аэропорту прогремело три взрыва. 27 человек стали жертвами, уточняет Общественная служба новостей. В стране уже несколько лет идет гражданская война.