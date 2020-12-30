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СМИ сообщили о том, что в городе Йемена Адене очевидцы услышали еще один взрыв. Предполагается, что мог рухнуть беспилотник или ракета.
По информации источников телеканала Sky News Arabia, взрыв случился у дворца, куда уехали члены нового правительства после ударов в аэропорту, случившихся утром.
Ранее в аэропорту прогремело три взрыва. 27 человек стали жертвами, уточняет Общественная служба новостей. В стране уже несколько лет идет гражданская война.
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