Председатель Ярославской областной думы погиб в ДТП

Председатель Ярославской областной думы погиб в ДТП
Алексей Константинов. Фото: duma.yar.ru
Спикера местного парламента не стало на 57-м году жизни

Председатель Ярославской областной думы Алексей Константинов, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия", погиб в ДТП, произошедшем 30 декабря в Тверской области.

Согласно приведенным данным, парламентарий отправился домой после рабочего дня, проведенного в Ростовском районе Ярославский области, где находится его избирательный округ. По информации главка МВД по Тверской области, где произошел смертельный инцидент, Константинов, выехав на встречную полосу, столкнулся с другим легковым автомобилем. От полученных травм депутат скончался на месте, другой водитель госпитализирован.

Оба автомобиля были на зимней резине. Во время инцидента трасса была обработана от гололедицы, передает РБК.

В пресс-службе "Единой России" сообщили, что спикер облдумы погиб по дороге домой, куда отправился после того, как вручил детям медиков и ветеранам подарки на Новый год.

Как пишет "Интерфакс", Константинов был назначен на должность главы Ростовского района в 2017 году. Год спустя, в сентябре, его избрали депутатом облдумы. Двумя неделями позже он стал председателем областного парламента. В 2019 году назначен на должность главы регионального отделения фракции "Единая Россия". Награжден медалями I, II и III степени "За безупречную службу". 

Егор МАЛКОВ

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