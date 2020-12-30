В Пущино поймали похитителя новогодних гирлянд

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Силовики установили личность воришки по камерам видеонаблюдения

В подмосковном Пущино благодаря камерам системы "Безопасный регион" удалось задержать похититель новогодних гирлянд. Об этом сообщил зампред регионального правительства, руководитель ГУРБ области Роман Каратаев.

По его словам, неизвестный молодой человек недалеко от пансионата "Пущино", сломав ограждение городской елки и ветки зеленой красавицы, украл две гирлянды длиной 16 метров.

Личность похитителя установили по записям с видеокамер. Задержанным оказался 19-летний местный житель. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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