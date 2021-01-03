На Украине надругались над могилой советского разведчика

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Полиция подозревает вандалов в попытке подрыва мемориала

Во Львове несколько неизвестный сделали подкоп под могилу героя СССР Николая Кузнецова. Полиция полагает, что они намеревались похитить останки и подорвать могилу. 

Яму вырыли за мемориальной плитой, а чтобы никто не заметил прикрыли доской, передает телеканал "Звезда". Сейчас подкоп засыпали, на месте работают сотрудники украинских силовых структур. 

Ранее, в марте 2019, с места захоронения украли бронзовый барельеф. Во время войны Кузнецов уничтожил 11 генералов фашистской армии, из-за чего на Украине к нему сложилось неоднозначное отношение. Родные разведчика пытаются вывезти останки в Екатеринбург для перезахоронения, однако власти Незалежной этому препятствуют. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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