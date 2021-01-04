В Петербурге ограбили банк

Преступнику удалось сбежать

Спокойное течение праздничных дней в Петербурге нарушило дерзкое ограбление банка. ЧП произошло на Сенной площади. Налету подверглось, по предварительной информации, отделение Сбербанка. Туда ворвался неизвестный в маске и с пистолетом.

Преступник вынес порядка восьми тысяч долларов и около 500 тысяч рублей. Грабителю удалось сбежать, сейчас его разыскивают. О случившемся со ссылкой на собственный источник сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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