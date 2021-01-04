Курс рубля
- Ждать ли доллар по 65: финансист оценил перспективы на 2021
- Евро пробил отметку в 92 рубля
- Почему россияне перестали бояться обвала рубля
702 новости
Спокойное течение праздничных дней в Петербурге нарушило дерзкое ограбление банка. ЧП произошло на Сенной площади. Налету подверглось, по предварительной информации, отделение Сбербанка. Туда ворвался неизвестный в маске и с пистолетом.
Преступник вынес порядка восьми тысяч долларов и около 500 тысяч рублей. Грабителю удалось сбежать, сейчас его разыскивают. О случившемся со ссылкой на собственный источник сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.
Условием для этого назвали договор 1920 года
Вашингтон принятием проекта заявил о намерении ужесточить политику в адрес Москвы