Протестующие подрались с полицией внутри Капитолия

Сегодня, 6 января, конгресс начал формальное подведение итогов президентских выборов в США. В ходе заседания группа сенаторов высказала первые возражения, после чего вице-президент Майк Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.

Сразу после этого Дональд Трамп опубликовал гневный пост в своем "Твиттере", посвященный Пенсу.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

"У Майка Пенса не хватило смелости сделать то, что надо было сделать для защиты нашей страны и нашей Конституции, давая штатам возможность удостоверять исправленный набор фактов, а не поддельные или неточные, которые их просили подтвердить ранее. США требуют правды!", – заявил он.

К этому моменту к Капитолию уже подобралась толпа сторонников Дональда Трампа. Сперва они попытались прорваться в здание, после чего началось столкновение с полицией. В результате пострадали несколько человек, сообщает РИА "Новости".

Трансляцию, которую вели из Сената экстренно прервали. На видео попали кадры, как сенаторы призывают друг друга быть спокойными, однако можно заметить, что в зале начинается легкая паника.

Протестующим удалось пробить оборону у Капитолия – они прорвались внутрь и окружили зал сената. Сообщается, что полиция попыталась отбиться от них – это обернулось столкновением внутри здания.

Из-за протестов в поддержку Трампа мэр Вашингтона объявил комендантский час с 18:00 (02:00 по Москве). Трамп в свою очередь призвал протестующих действовать мирно и поддержать полицию.

Вице-президента Майкла Пенса увезли из сената в безопасное место, сообщают американские СМИ.

Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси требует от нацгвардии очистить Капитолий от протестующих. Мэр Вашингтона направил к зданию отряд. Они ворвались в зал заседаний Сената. Вслед за сенатом свое заседание прервала палата представителей США.

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