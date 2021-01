Сегодня, 6 января, конгресс начал формальное подведение итогов президентских выборов в США. В ходе заседания группа сенаторов высказала первые возражения, после чего вице-президент Майк Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.

Сразу после этого Дональд Трамп опубликовал гневный пост в своем "Твиттере", посвященный Пенсу.

Mike Pence didn’t have the courage to do what should have been done to protect our Country and our Constitution, giving States a chance to certify a corrected set of facts, not the fraudulent or inaccurate ones which they were asked to previously certify. USA demands the truth!