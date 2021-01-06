Сенаторы в панике: сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США

Сенаторы в панике: сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США
Фото: Shawn Thew/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Протестующие подрались с полицией внутри Капитолия

Сегодня, 6 января, конгресс начал формальное подведение итогов президентских выборов в США. В ходе заседания группа сенаторов высказала первые возражения, после чего вице-президент Майк Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.

Сразу после этого Дональд Трамп опубликовал гневный пост в своем "Твиттере", посвященный Пенсу. 

"У Майка Пенса не хватило смелости сделать то, что надо было сделать для защиты нашей страны и нашей Конституции, давая штатам возможность удостоверять исправленный набор фактов, а не поддельные или неточные, которые их просили подтвердить ранее. США требуют правды!", – заявил он. 

К этому моменту к Капитолию уже подобралась толпа сторонников Дональда Трампа. Сперва они попытались прорваться в здание, после чего началось столкновение с полицией. В результате пострадали несколько человек, сообщает РИА "Новости". 

Трансляцию, которую вели из Сената экстренно прервали. На видео попали кадры, как сенаторы призывают друг друга быть спокойными, однако можно заметить, что в зале начинается легкая паника. 

Протестующим удалось пробить оборону у Капитолия – они прорвались внутрь и окружили зал сената. Сообщается, что полиция попыталась отбиться от них – это обернулось столкновением внутри здания.

Из-за протестов в поддержку Трампа мэр Вашингтона объявил комендантский час с 18:00 (02:00 по Москве). Трамп в свою очередь призвал протестующих действовать мирно и поддержать полицию. 

Вице-президента Майкла Пенса увезли из сената в безопасное место, сообщают американские СМИ. 

Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси требует от нацгвардии очистить Капитолий от протестующих. Мэр Вашингтона направил к зданию отряд. Они ворвались в зал заседаний Сената. Вслед за сенатом свое заседание прервала палата представителей США. 

Новость дополняется...

Евгения НАГОРСКАЯ

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Александр
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Деградация уже везде.
Гость Alex
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Совсем офигели?
"Сенаторы в панике: сторонникЕЕЕЕ Трампа ворвались в здание конгресса США"
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