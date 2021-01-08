Раненый ножом россиянин еще сутки праздновал Новый год и умер

ЧП случилось во время застолья

В Новом Уренгое во время длительного празднования Нового года случилась ссора. Один из гостей ударил россиянина ножом в живот. Нападавший после этого ушел. А вот раненый 37-летний мужчина как ни в чем не бывало продолжил отмечать. 

ЧП случилось 5 января. На следующий день россиянин умер. Жена мужчины вызвала полицию, ранившего его гостя удалось задержать. Об этом говорится на сайте управления СКР по ЯНАО.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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