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В Новом Уренгое во время длительного празднования Нового года случилась ссора. Один из гостей ударил россиянина ножом в живот. Нападавший после этого ушел. А вот раненый 37-летний мужчина как ни в чем не бывало продолжил отмечать.
ЧП случилось 5 января. На следующий день россиянин умер. Жена мужчины вызвала полицию, ранившего его гостя удалось задержать. Об этом говорится на сайте управления СКР по ЯНАО.
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