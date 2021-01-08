Под Питером разбился самолет

СМИ сообщают о погибших

Авиакатастрофа случилась в Ломоносовском районе. Там разбился частный самолет. Воздушное судно упало во время взлета. Как сообщает РЕН ТВ, есть жертвы. Трое человек погибли, выжили четверо, среди них ребенок.

Данные СМИ пока разнятся. Так, РИА ФАН со ссылкой на свой источник пишет, что на борту было всего четверо, выжить удалось только ребенку. На место крушения выехали спасатели.

Позже ЧП прокомментировали в МЧС. Как пишет РИА Новости, погибли трое, один человек пострадал.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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