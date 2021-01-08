Появился список погибших при крушении самолета под Питером

По последним данным, воздушное судно столкнулось с другим

В соцсетях появился список погибших при падении самолета в Ленобласти. По последней информации, легкомоторное воздушное судноPiper  врезалось в другое -Cessna, и рухнуло. Пилот второго самолета сумел его посадить.

Имена погибших публикует телеграм-канал Life Shot. Известны пока два, личность третьей жертвы уточняется.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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