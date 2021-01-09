Несчастье случилось на территории горнолыжного комплекса

Завершение новогодних праздников в Красноярском крае обернулось страшной трагедией. На популярном у горнолыжников курорте "Гора отдельная" снежная масса завалила жилые домики. В одном из них в злополучный вечер 8 января находилась семья из четырех человек. По предварительным данным, в живых остался только один ребенок.



Сначала было обнаружено женское тело вместе с умершим 1,5 малышом. Позже спасатели нашли труп 45-летнего мужчины. Предположительно, главы семейства. Один человек – подросток, обнаружен живым и госпитализирован, передает РИА "Новости".

Очевидцы трагедии опубликовали страшные кадры с места происшествия. Видео разместил телеграм-канал РИА "Новости".

Ранее сообщалось о несчастье под Петербургом. В Ломоносовском районе разбился самолет.