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Завершение новогодних праздников в Красноярском крае
обернулось страшной трагедией. На популярном у горнолыжников курорте "Гора
отдельная" снежная масса завалила жилые домики. В одном из них в
злополучный вечер 8 января находилась семья из четырех человек. По
предварительным данным, в живых остался только один ребенок.
Сначала было обнаружено женское тело вместе с умершим 1,5 малышом. Позже спасатели нашли труп 45-летнего мужчины. Предположительно, главы семейства. Один человек – подросток, обнаружен живым и госпитализирован, передает РИА "Новости".
Очевидцы трагедии опубликовали страшные кадры с места происшествия. Видео разместил телеграм-канал РИА "Новости".
Ранее сообщалось о несчастье под Петербургом. В Ломоносовском районе разбился самолет.
В ЦБ назвали условия