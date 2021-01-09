В Индонезии пропал пассажирский "Боинг"

В Индонезии пропал пассажирский "Боинг"
Фото: Soeren Stache/dpa/www.globallookpress.com
Диспетчеры потеряли связь с лайнером

По данным сайтам Flightradar, в небе Индонезии исчез пассажирский "Боинг" 737-500. Самолет направлялся из Джакарты в Понтианак.

Как отмечает телеграм-канал Aviaincidents, самолет пропал "спустя 4 минуты после взлета из Джакарты рейсом SJ182. По логам борт потерял 10000 футов менее, чем за минуту". 

Подробностей пока не поступало. Самолет принадлежит компании  Sriwijaya Air. Представители авиаперевозчика заявили, что собирают информацию и сделают заявление позже, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти." Тем временем в минтранспорта Индонезии сообщили, что началась поисково-спасательная операция.

Судя по предположительному списку пассажиров, который появился в Сети, на борту было 62 человека.

Новость дополняется


Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

Когда россиянам могут заблокировать счета: ответ Банка России

В ЦБ назвали условия

Как власти увеличат выплаты работающим пенсионерам: СМИ назвали варианты

Озвучены три возможных сценария

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей