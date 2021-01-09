Диспетчеры потеряли связь с лайнером

По данным сайтам Flightradar, в небе Индонезии исчез пассажирский "Боинг" 737-500. Самолет направлялся из Джакарты в Понтианак.

Как отмечает телеграм-канал Aviaincidents, самолет пропал "спустя 4 минуты после взлета из Джакарты рейсом SJ182. По логам борт потерял 10000 футов менее, чем за минуту".

Подробностей пока не поступало. Самолет принадлежит компании Sriwijaya Air. Представители авиаперевозчика заявили, что собирают информацию и сделают заявление позже, пишет телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти." Тем временем в минтранспорта Индонезии сообщили, что началась поисково-спасательная операция.

Судя по предположительному списку пассажиров, который появился в Сети, на борту было 62 человека.

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