Пассажирский самолет упал в воду

СМИ сообщают о крушении "Боинга" в Индонезии. Найдены части тел и обломки пассажирского самолета. Об этом сообщает Синьхуа.

Ранее стало известно, что через несколько минут после взлета самолет начал резко терять высоту, связь с диспетчерами прервалась. Пассажирский "Боинг" летел из Джакарты в Понтианак. Были ли на борту россияне, пока не сообщается.

Позже крушение подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади. Об этом пишет телеграм-канал РБК.