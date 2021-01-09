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СМИ сообщают о крушении "Боинга" в Индонезии. Найдены части тел и обломки пассажирского самолета. Об этом сообщает Синьхуа.
Ранее стало известно, что через несколько минут после взлета самолет начал резко терять высоту, связь с диспетчерами прервалась. Пассажирский "Боинг" летел из Джакарты в Понтианак. Были ли на борту россияне, пока не сообщается.
Позже крушение подтвердил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади. Об этом пишет телеграм-канал РБК.
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