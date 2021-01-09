Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Только не доллар: россиянам дали совет о хранении сбережений
703 новости
В посольстве России заявили, что россиян на борту разбившегося в Индонезии "Боинга" не было. Об этом говорится в сообщении в Твиттер.
По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолёта не было. Уточняем сведения.— Russian Embassy, IDN (@RusEmbJakarta) January 9, 2021
Сегодня вылетевший из Джакарты пассажирский самолет перестал выходить на связь с диспетчерами. Позже стало известно, что воздушное судно через несколько минут после взлета стало резко терять высоту и упало в воду. Как передаетCNN Inonesia со ссылкой на очевидцев, в месте падения был слышен взрыв.
По информации BBC, на борту было 62 человека
В ЦБ назвали условия