Посольство РФ в Индонезии сделало заявление после крушения пассажирского "Боинга"

Лайнер рухнул в море и взорвался

В посольстве России заявили, что россиян на борту разбившегося в Индонезии "Боинга" не было. Об этом говорится в сообщении в Твиттер.


Сегодня вылетевший из Джакарты пассажирский самолет перестал выходить на связь с диспетчерами. Позже стало известно, что воздушное судно через несколько минут после взлета стало резко терять высоту и упало в воду. Как передаетCNN Inonesia со ссылкой на очевидцев, в месте падения был слышен взрыв.

По информации BBC, на борту было 62 человека

Кристина ЧЕРНИКОВА

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