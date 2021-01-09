Лайнер рухнул в море и взорвался

В посольстве России заявили, что россиян на борту разбившегося в Индонезии "Боинга" не было. Об этом говорится в сообщении в Твиттер.

По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолёта не было. Уточняем сведения. — Russian Embassy, IDN (@RusEmbJakarta) January 9, 2021

Сегодня вылетевший из Джакарты пассажирский самолет перестал выходить на связь с диспетчерами. Позже стало известно, что воздушное судно через несколько минут после взлета стало резко терять высоту и упало в воду. Как передаетCNN Inonesia со ссылкой на очевидцев, в месте падения был слышен взрыв.

По информации BBC, на борту было 62 человека