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Накануне в Индонезии произошла трагедия – Boeing 737-500 неожиданно испарился. Сегодня стало известно, что специалисты вычислили возможное место падения самолета в Яванском море. Об этом поведал командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто.
Под 23-метровой толщей воды водолазы смогли увидеть куски лайнера, поэтому специалисты и решили, что именно там произошло крушение.
Официальные лица страны сообщили агентству AP, что из акватории, в районе, где, как считается упал самолет, вытащили части тел, металлические обломки, а также предметы гардероба. Вещи обнаружили между островами Ланканг и Лаки.
По словам министра транспорта Индонезии Буди Кария Сумади, после обнаружения вероятного места крушения туда бросили все ресурсы спасательной операции.
Также военные поймали сигнал воздушного судна, чьи координаты оказались такими же, как и последние данные "Боинга" перед исчезновением. Водолазов отправили в этот район, чтобы достать жертв.
Позже стало известно, что удалось обнаружить бортовые самописцы.
9 января самолет авиакомпании Sriwijaya Air исчез с радаров спустя несколько минут после вылета из Джакарты. На борту было 62 человека. Предполагается, что иностранцев в самолете не было, передает РИА "Новости".
Об этом сообщил штаб Тихановской