Найдены фрагменты тел: появились последние данные о крушении "Боинга"

Найдены фрагменты тел: появились последние данные о крушении "Боинга"
Фото: Veri Sanovri/XinHua/www.globallookpress.com
Спасатели обнаружили место, куда, вероятно, упал самолет

Накануне в Индонезии произошла трагедия – Boeing 737-500 неожиданно испарился. Сегодня стало известно, что специалисты вычислили возможное место падения самолета в Яванском море. Об этом поведал командующий Вооруженными силами Индонезии Хади Тьяджанто. 

Под 23-метровой толщей воды водолазы смогли увидеть куски лайнера, поэтому специалисты и решили, что именно там произошло крушение. 

Официальные лица страны сообщили агентству AP, что из акватории, в районе, где, как считается упал самолет, вытащили части тел, металлические обломки, а также предметы гардероба. Вещи обнаружили между островами Ланканг и Лаки.

По словам министра транспорта Индонезии Буди Кария Сумади, после обнаружения вероятного места крушения туда бросили все ресурсы спасательной операции. 

Также военные поймали сигнал воздушного судна, чьи координаты оказались такими же, как и последние данные "Боинга" перед исчезновением. Водолазов отправили в этот район, чтобы достать жертв. 

Позже стало известно, что удалось обнаружить бортовые самописцы.

9 января самолет авиакомпании Sriwijaya Air исчез с радаров спустя несколько минут после вылета из Джакарты. На борту было 62 человека. Предполагается, что иностранцев в самолете не было, передает РИА "Новости". 

Полина ИВАНОВА

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