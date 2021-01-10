Буйство стихии могло погубить пассажирский самолет

Крушение "Боинга" 737-500, случившееся на днях в Индонезии, стало первой массовой трагедией этого года. Известный эксперт в сфере полетов Сергей Мельниченко считает, что к печальному исходу могли привести сложные погодные условия.



Специалист обратил внимание, что во время крушения самолета шли сильные ливни и гремели грозы. Такая обстановка могла стать роковой для пассажирского борта.

В беседе с изданием "Российская газета" Мельниченко подчеркнул, что пока нельзя с полной уверенностью говорить, почему самолет разбился. Однако исследование бортовых самописцев (если они сохранились) позволит разобраться в ситуации.

Ранее "Утро.ру" делилось последними данными о крушении "Боинга". В акватории вероятного места падения самолета были обнаружены фрагменты тел.

