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Крушение "Боинга" 737-500, случившееся на днях в Индонезии,
стало первой массовой трагедией этого года. Известный эксперт в сфере полетов
Сергей Мельниченко считает, что к печальному исходу могли привести сложные
погодные условия.
Специалист обратил внимание, что во время крушения самолета шли сильные ливни и гремели грозы. Такая обстановка могла стать роковой для пассажирского борта.
В беседе с изданием "Российская газета" Мельниченко подчеркнул, что пока нельзя с полной уверенностью говорить, почему самолет разбился. Однако исследование бортовых самописцев (если они сохранились) позволит разобраться в ситуации.
Ранее "Утро.ру" делилось последними данными о крушении "Боинга". В акватории вероятного места падения самолета были обнаружены фрагменты тел.
Об этом сообщил штаб Тихановской