В Саратове в окно жилого дома залетела боевая ракета – видео

В Саратове в окно жилого дома залетела боевая ракета – видео
Фото: мвд.рф
К счастью, хозяева квартиры не пострадали

В новогодние праздники в Саратове произошел шокирующий инцидент. В квартиру местной жительницы, Натальи Чевтаевой, попала сигнальная ракета СХТ-40. Женщина и ее родные не пострадали, так как отсутствовали в этот злополучный момент.

31 декабря Наталья вместе с семьей уехала из дома. Когда жители Саратова вернулись в квартиру 7 января, они пришли в ужас. Пять стекол были пробиты, а корпус холодильника оплавился, передает информагентство "Взгляд-инфо".

"Мы не сразу поняли, что произошло. Это был шок", – рассказала Чевтаева.

Позже выяснилось, что причиной повреждений стала влетевшая в окно 19-того этажа боевая ракета СХТ-40. Подобные устройства используются для подачи сигналов тревоги.

Хозяевам квартиры повезло, что ракета не загорелась. Во время удара об стекло она надломилась, что и предотвратило более страшные последствия.

По словам Чевтаевой, в инциденте могут быть виноваты военные, живущие в высотных домах напротив, пишет "Пятый канал".

Сообщается, что Наталья написала заявление в полицию. На данный момент проводится проверка по факту случившегося, а также ведется поиск виновных. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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