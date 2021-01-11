Грузовик протаранил колонну военных автобусов в Подмосковье: подробности крупной аварии

Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Только не доллар: россиянам дали совет о хранении сбережений
703 новости
На Новорижском шоссе в Подмосковье автобус врезался в проезжающую колонну военных пазиков из учебного центра ФКУ "Войсковая часть 83466", занимающегося подготовкой водителей для Минобороны).
Как сообщает телеграм-канал 112, военная колонна остановилась на дороге из-за поломки. Водитель автобуса не успел затормозить, на скорости въехав в автомобили.
Данные о количестве пострадавших и погибших разнятся. По одной информации, пострадали 10 человек. Источники сообщают о 2-4 погибших в ходе аварии.
Новость дополняется...
России еще предстоит сразиться с противниками трубопровода
Льготы есть даже у некоторых женщин с двумя детьми