Грузовик протаранил колонну военных автобусов в Подмосковье: подробности крупной аварии

Грузовик протаранил колонну военных автобусов в Подмосковье: подробности крупной аварии
Фото: АГН Москва
По неподтвержденным данным, пострадали десять человек

На Новорижском шоссе в Подмосковье автобус врезался в проезжающую колонну военных пазиков из учебного центра ФКУ "Войсковая часть 83466", занимающегося подготовкой водителей для Минобороны). 

Как сообщает телеграм-канал 112, военная колонна остановилась на дороге из-за поломки. Водитель автобуса не успел затормозить, на скорости въехав в автомобили. 

Данные о количестве пострадавших и погибших разнятся. По одной информации, пострадали 10 человек. Источники сообщают о 2-4 погибших в ходе аварии. 

Новость дополняется...

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

Когда по "Северному потоку - 2" пустят газ: ответ эксперта

России еще предстоит сразиться с противниками трубопровода

Досрочная пенсия в 2021 году: кто имеет право

Льготы есть даже у некоторых женщин с двумя детьми

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей