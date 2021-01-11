Москвич украл авто у девушки в Подмосковье

Сумма ущерба составила 950 тысяч рублей

В подмосковном Королеве у 27-летней девушки украли припаркованный на улице автомобиль. Она оставила его на Советской улице. После обнаружения пропажи пострадавшая пожаловалась правоохранителям.

Девушка рассказала, что ее авто угнал неизвестный. Стоимость транспортного средства составила около 950 тысяч рублей, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полиция задержала 53-летнего москвича, которого подозревают в угоне. Сейчас на него завели дело о краже, автомобиль изъяли и вскоре вернут хозяйке.