Спасатели нашли погибшего после пожара в Балашихе

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Накануне, 10 января, в микрорайоне 1 Мая в Балашихе загорелось одноэтажное здание. Подоспевшие к месту спасатели смогли потушить огонь, однако после они обнаружили одного погибшего в результате происшествия.
Как сообщает РИАМО, сотрудники экстренных служб среагировали на информацию о пожаре в социальных сетях. Им удалось ликвидировать открытое горение за 24 минуты, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Во время осмотра здания спасатели нашли тело погибшего. Сейчас обстоятельства его смерти уточняются.
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