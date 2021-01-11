Спасатели нашли погибшего после пожара в Балашихе

Подробности произошедшего еще уточняются

Накануне, 10 января, в микрорайоне 1 Мая в Балашихе загорелось одноэтажное здание. Подоспевшие к месту спасатели смогли потушить огонь, однако после они обнаружили одного погибшего в результате происшествия. 

Как сообщает РИАМО, сотрудники экстренных служб среагировали на информацию о пожаре в социальных сетях. Им удалось ликвидировать открытое горение за 24 минуты, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Во время осмотра здания спасатели нашли тело погибшего. Сейчас обстоятельства его смерти уточняются. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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