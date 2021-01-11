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Подмосковным стражам порядка посчастливилось схватить
злоумышленника с большой партией героина.
Целый килограмм запрещенного вещества был обнаружен у 50-летнего москвича, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Операцию по захвату предполагаемого наркоторговца провели в подмосковном Одинцово. За такое злодеяние правонарушителю грозит до 20 лет тюрьмы, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Также сегодня стало известно, что подмосковные спасатели нашли погибшего после пожара в Балашихе.
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