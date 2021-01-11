Мужчину задержали в Одинцово

Подмосковным стражам порядка посчастливилось схватить злоумышленника с большой партией героина.



Целый килограмм запрещенного вещества был обнаружен у 50-летнего москвича, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Операцию по захвату предполагаемого наркоторговца провели в подмосковном Одинцово. За такое злодеяние правонарушителю грозит до 20 лет тюрьмы, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Также сегодня стало известно, что подмосковные спасатели нашли погибшего после пожара в Балашихе.