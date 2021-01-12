Погиб ребенок: подробности страшного пожара в Екатеринбурге

СК возбудил уголовное дело

Восемь человек погибли из-за возгорания, возникшего в одном из жилых строений Екатеринбурга. Среди них был один ребенок. Инцидент произошел в ночь на 12 января.

Согласно приведенным данным, к моменту прибытия спасательной бригады полыхала квартира, расположенная на втором этаже. Из-за сильного задымления жилого строения спасатели провели эвакуацию 90 человек, передает РИА Новости.

Жильцов разместили в развернутых временных пунктах.

Как отмечает RT, СК возбудил уголовное дело по статье 109.3 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). По информации местной прокуратуры, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, передает Ura.ru.

Егор МАЛКОВ

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