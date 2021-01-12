Информации о пострадавших нет

Сильное землетрясение произошло на границе РФ и Монголии 12 января. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Согласно приведенным данным, эпицентр располагался в трех десятках километров от населенного пункта Турт в Монголии.

В Иркутской области мощность произошедших толчков была оценена в 4-5 баллов, о чем заявили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Информации о пострадавших и жертвах в самом Иркутске нет, видимые разрушения в городе отсутствуют, передает РИА Новости.

По информации телеканала "360", эпицентр находился под озером Хубсугул, расположенном на расстоянии 277 км от Ангарска.