Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Только не доллар: россиянам дали совет о хранении сбережений
Сильное землетрясение произошло на границе РФ и Монголии 12 января. Очаг залегал на глубине десяти километров.
Согласно приведенным данным, эпицентр располагался в трех десятках километров от населенного пункта Турт в Монголии.
В Иркутской области мощность произошедших толчков была оценена в 4-5 баллов, о чем заявили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.
Информации о пострадавших и жертвах в самом Иркутске нет, видимые разрушения в городе отсутствуют, передает РИА Новости.
По информации телеканала "360", эпицентр находился под озером Хубсугул, расположенном на расстоянии 277 км от Ангарска.
В Незалежной советуют властям сначала разобраться с Донбассом
Несмотря на сокращение состава приглашенных лиц, американцы позвали на мероприятие представителя от Москвы