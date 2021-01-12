Появились кадры взрыва метеорита над Камчаткой

Ученые оценили мощность произошедшего

Над Камчаткой взорвался метеорит – энергия от этого, по оценкам ученых, составила от 1 до 5 килотонн в тротиловом эквиваленте. Очевидцы зафиксировали произошедшее на видео.

Директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил, что метеорит вошел в атмосферу Земли в районе западного побережья Камчатки в 23:09 мск 10 января или 11 января в 8:09 по местному времени. 

"Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд", – передает его слова РИА "Новости". 

Чебров отметил, что показанные очевидцами кадры с большой долей вероятности запечатлели именно вхождение метеорита в атмосферу. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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