В российском городе 30 детей попали в больницу из-за отравления

Самому младшему 13 лет

В дагестанском городе Буйнакске три десятка несовершеннолетних жителей оказались в местной больнице с признаками отравления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

У ребят температура, тошнота и рвота. Предполагается, что маленьким пациентам могло стать плохо из-за местной воды, передает "Интерфакс". 

Мэрия Буйнакска призвала местных жителей не пить сырую воду из-под крана, несмотря на то, что факт отравления именно ею не подтвердили. Специалисты уже взяли пробы воды, чтобы проверить ее на качество. 

Полина ИВАНОВА

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