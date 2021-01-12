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В дагестанском городе Буйнакске три десятка несовершеннолетних жителей оказались в местной больнице с признаками отравления. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
У ребят температура, тошнота и рвота. Предполагается, что маленьким пациентам могло стать плохо из-за местной воды, передает "Интерфакс".
Мэрия Буйнакска призвала местных жителей не пить сырую воду из-под крана, несмотря на то, что факт отравления именно ею не подтвердили. Специалисты уже взяли пробы воды, чтобы проверить ее на качество.
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