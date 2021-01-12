Мужчина вел себя неадекватно

В московской квартире произошла трагедия. Медики "скорой помощи" вызвали полицейских из-за агрессивного мужчины. Как сообщили в СК, он неадекватно вел себя по отношению к врачам, а также соседям.

Как передает ведомство, москвич напал на полицейских с ножом, сыпля угрозы убить окружающих. Сначала правоохранители сделали предупредительный выстрел, потом применили табельное оружие. От раны россиянин скончался.

Отмечается, что нападавший не реагировал на предупреждения. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на сотрудника правоохранительных органов.