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Пожилой москвич пожаловался в полицию, что его ограбили на 31 тысячу рублей, у него пропал из дома насос, перфоратор и пневматический пистолет. Неизвестный, заполучив оружие, отправился грабить людей. Об этом рассказали в МВД по региону.
Как уточняет ведомство, выяснилось, что тот же злоумышленник, угрожая таксисту предметом, похожим на пистолет, отобрал у него телефон на сумму 24 тысячи рублей.
Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", следователи узнали, что подозреваемый в обоих преступлениях был подсобным рабочим у московского пенсионера. Мужчину арестовали и завели против него уголовное дело.
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