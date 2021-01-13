CМИ: обвиненный в штурме Капитолия сторонник Трампа найден мертвым

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Тело мужчины обнаружили в его доме

53-летний американец Кристофер Стэнтон Джорджия, обвиненный ранее в штурме Капитолия, найден мертвым. Тело мужчины было обнаружено в подвале его дома.

Согласно приведенным данным, в настоящее время правоохранительные органы расследуют причины инцидента.

По информации The Sun, предполагаемый участник штурма Капитолия совершил самоубийство.

Как отмечает источник, полиция ранее обвинила Джорджию в краже ноутбука спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.


Егор МАЛКОВ

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