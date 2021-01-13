Адвокат: неизвестные похитили экс-супругу Артема Чайки

Женщину удерживали в подвале несколько часов

Адвокат Екатерина Гордон сообщила, что ее подопечную Марину Чайку, бывшую жену юриста, бизнесмена и сына экс-генпрокурора страны Артема Чайки, схватили некие люди. Женщину несколько часов не выпускали из подвала и заставляли пить неизвестную жидкость.

Как передает телеграм-канал Baza со ссылкой на Гордон, накануне новый адвокат договорилась с Мариной, чтобы она съездила в столичную клинику провести психологическую экспертизу. Предполагалось, что результаты могли изменить ход суда. Чайка появилась в нужное время в нужном месте, но неожиданно вокруг нее возникли люди в масках, заявив, что они "сотрудники ФСБ или ФСО".

Неизвестные, утащив Марину в подвал, расспрашивали ее о бывшем супруге, его бизнесе, делах, имуществе, семье и о другом.

"Кроме этого, по словам Гордон, Марину насильно поили какой-то жидкостью и просили "не сдавать анализы три дня",

– уточняет телеграм-канал.

Отпустили Чайку лишь в ночи. Марина же намерена обратиться в СК РФ. Как отмечает издание "Ридиус", Гордон в своем телеграм-канале разместила сообщение канала ВЧК-ОГПУ. В публикации было написано, что женщину удерживали в "психушке". Гордон ссылалась на сообщения дочери Марины, но все записи потом удалили. Адвокат пообещала в скором времени выдать подробности.

Летом 2020-го Чайка пожаловалась на угрозы мужа отобрать детей. Марина заявила о своем желании развестись. Через пару дней суд Москвы расторгнул брак пары. Сейчас решается вопрос о месте проживания детей экс-супругов.