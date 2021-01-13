В Подмосковье уголовницы обокрали пенсионерку на треть миллиона рублей

Преступницы представились пожилой женщине соцработницами

Жительница Солнечногорска стала жертвой двух приезжих мошенниц, обокравших ее на общую сумму в 350 тыс рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области, одна из преступниц остановила на улице 87-летнюю пожилую женщину, представившись соцработником и предложив помощь в оформлении документов на ремонт квартиры. Вместе с сообщницей они попали в жилище пенсионерки.

Далее одна отвлекала пожилую женщину якобы с документацией на кухне, а другая выкрала из комнаты ювелирные украшения и деньги, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Правоохранители вычислили мошенниц и задержали их в Долгопрудном. Аферистками оказались ранее судимые уроженки Владимирской области 35 и 53 лет. Сейчас они находятся под стражей, против них заведено уголовное дело по факту кражи. Следователи проверяют женщин на причастность к аналогичным преступлениям.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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