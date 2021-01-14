В Подмосковье начали проверку из-за отравленного школьника

Дело взяла под контроль областная прокуратура

Резонансный случай произошел в подмосковной Балашихе. Подросток выпил неустановленную жидкость и впал в кому.

Как отметили в пресс-службе местной прокуратуры, данное дело взято под особый контроль.

По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", инцидент произошел в школе с 15-летним учеником. Он выпил некую жидкость, которая находилась во флакончике из-под хлоргексидина.

К слову, накануне в Подмосковье уголовницы обокрали пенсионерку на треть миллиона рублей.

Ольга ФЕДОРОВА

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