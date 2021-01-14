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Резонансный случай произошел в подмосковной Балашихе.
Подросток выпил неустановленную жидкость и впал в кому.
Как отметили в пресс-службе местной прокуратуры, данное дело взято под особый контроль.
По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", инцидент произошел в школе с 15-летним учеником. Он выпил некую жидкость, которая находилась во флакончике из-под хлоргексидина.
К слову, накануне в Подмосковье уголовницы обокрали пенсионерку на треть миллиона рублей.
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