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Страшная авария произошла сегодня в Подмосковье на трассе в
районе Щелково – столкнулись две легковые машины и два грузовика.
В итоге водителя одной из грузовых авто зажало в искореженной кабине, сообщили в пресс-центре Мособлпожспаса.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", спасателям удалось вызволить мужчину и передать его подоспевшим медикам.
Ранее сообщалось, что в Московской области начали проверку из-за отравленного школьника.
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