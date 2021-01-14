Мужчину зажало в покореженном автомобиле на трассе под Москвой

Вызволять несчастного из железного плена прибыли спасатели

Страшная авария произошла сегодня в Подмосковье на трассе в районе Щелково – столкнулись две легковые машины и два грузовика.

В итоге водителя одной из грузовых авто зажало в искореженной кабине, сообщили в пресс-центре Мособлпожспаса.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", спасателям удалось вызволить мужчину и передать его подоспевшим медикам.

Ранее сообщалось, что в Московской области начали проверку из-за отравленного школьника.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Польша раскрыла маневры Германии в пользу "Северного потока-2"

Берлин обвинили действиях против европейских партнеров

Ситуация непредсказуемая: Путин о "британском" штамме коронавируса

Глава государства призвал сохранять коечный фонд

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей