Вызволять несчастного из железного плена прибыли спасатели

Страшная авария произошла сегодня в Подмосковье на трассе в районе Щелково – столкнулись две легковые машины и два грузовика.



В итоге водителя одной из грузовых авто зажало в искореженной кабине, сообщили в пресс-центре Мособлпожспаса.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", спасателям удалось вызволить мужчину и передать его подоспевшим медикам.

Ранее сообщалось, что в Московской области начали проверку из-за отравленного школьника.