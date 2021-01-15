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В Пушкино местный житель вызвал полицейских, сообщив им о якобы готовящемся преступлении в одном из объектов города. Силовики прибыли на место, однако мужчина открыл по ним стрельбу из ружья.
Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, стрелял правонарушитель по входной двери в момент, когда правоохранители попытались попасть в его квартиру.
В ходе инцидента никто не пострадал, мужчина задержан. Пока неизвестно, зачем он звонил в полицию и почему открыл пальбу.
Происшествием занимаются следователи регионального ГСУ СКР, в том числе выясняется законность нахождения оружия у данного гражданина.
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