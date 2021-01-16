Женщина скончалась от множественных ножевых ранений

Главный редактор новостного портала "Рязань.Лайф" Жанна Шеплякова обнаружена мертвой в своей квартире. Согласно приведенным данным, 33-летнюю женщину мог убить супруг в ходе семейной ссоры.

Об смерти журналистки написал портал k1news.ru.

Главк регионального СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего. На теле Шепляковой обнаружены многочисленные ножевые раны.

Основным предполагаемым мотивом стала семейная ссора. После инцидента супруг убитой выехал из города, направившись с детьми в другую область. Правоохранительным органам удалось задержать мужчину.

В настоящее время проводится выяснение обстоятельств произошедшего. Детей погибшей временно передали на попечение родственников, сообщает ГУ СК по региону.