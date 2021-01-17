Есть погибшие: подробности крушения российского сухогруза

Судно ARVİN затонуло в Черном море у побережья Турции

Местные власти сообщили, что в результате крушения российского сухогруза погибли двое членов экипажа. Об этом пишет РИА Новости. Всего на борту было 15 человек, трое из них спасены.

Спасательная операция осложняется из-за погодных условий – в Черном море бушует шторм.

Тем временем источник "Интерфакса" в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции сообщает, что спасатели сейчас проверяют информацию о двух погибших.

Агентство Анадолу передает, что тела двух моряков обнаружены. По последним данным, число спасенных членов экипажа возросло до пяти.

К месту крушения российского сухогруза направился фрегат. Об этом со ссылкой на минобороны Турции пишет РИА Новости.

Как заявили в Росморречфлоте, среди членов экипажа затонувшего судна – двое граждан России. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Новость дополняется

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

В Берлине увидели новую помеху для достройки "Северного потока - 2"

Российская экономика может рухнуть вслед за немецкой

Швейцарская компания решила отказаться от участия в "Северном потоке - 2"

Фирма испугалась санкций США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей