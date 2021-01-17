Судно ARVİN затонуло в Черном море у побережья Турции

Местные власти сообщили, что в результате крушения российского сухогруза погибли двое членов экипажа. Об этом пишет РИА Новости. Всего на борту было 15 человек, трое из них спасены.

У побережья Турции в Черном море затонул российский сухогруз https://t.co/WNrcYfNLoF pic.twitter.com/UAQ0pxEpJQ — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) January 17, 2021

Спасательная операция осложняется из-за погодных условий – в Черном море бушует шторм.

Тем временем источник "Интерфакса" в агентстве по управлению бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции сообщает, что спасатели сейчас проверяют информацию о двух погибших.

Агентство Анадолу передает, что тела двух моряков обнаружены. По последним данным, число спасенных членов экипажа возросло до пяти.

К месту крушения российского сухогруза направился фрегат. Об этом со ссылкой на минобороны Турции пишет РИА Новости.

Как заявили в Росморречфлоте, среди членов экипажа затонувшего судна – двое граждан России. Об этом сообщает телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

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