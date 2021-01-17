Судно оказалось украинским: появились неожиданные детали о затонувшем сухогрузе

Судно оказалось украинским: появились неожиданные детали о затонувшем сухогрузе
Море. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/www.globallookpress.com
Катастрофа в море унесла жизни двоих людей

Новость о потоплении российского сухогруза "Арвин" у берегов Турции стала главным событием воскресенья. Однако недавно выяснилось, что оператором судна выступает компания с Украины Tesoro Marine.

Как сообщили журналистам РИА "Новости" представители Российского профсоюза моряков, управляют кораблем украинцы. Штаб-квартира управляющей компании находится в Одессе.

Позже также выяснилось, что 13 из 15 членов экипажа являются гражданами Незалежной. Ранее сообщалось, что на борту затонувшего судна был экипаж из российских граждан.

Такими известиями поделился Синан Гюнер, глава провинции Бартын в Турции. Также стало известно, что еще два человека найдены живыми, сейчас их пытаются спасти сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что как минимум два члена экипажа погибли в результате крушения сухогруза.

Ольга ФЕДОРОВА

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