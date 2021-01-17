Навального задержали за "многократные нарушения" испытательного срока

Блогер будет находиться под стражей вплоть до решения суда

ФСИН разъяснила причину задержания в московском аэропорту Шереметьево известного блогера Алексея Навального. Как сообщили в пресс-службе ведомства, с 29 декабря 2020 года Навальный находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока.

Дальнейшую меру пресечения блогера определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей.

В ведомстве напомнили, что осужденный на условный срок блогер находится на учете, ему назначен испытательный срок – он обязан являться на регистрацию в органы ФСИН не реже двух раз в месяц. Однако последний год Навальный не явился на регистрацию как минимум шесть раз.

Адвокат Навального был ознакомлен с постановлением об объявлении его клиента в розыск. "А также с представлением, направленным уголовно-исполнительной инспекцией УФСИН России по г. Москве в Симоновский районный суд г. Москвы, об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором". – говорится в сообщении пресс-службы.



Самолет авиакомпании "Победы" с Алексеем Навальным приземлился в московском аэропорту "Шереметьево" в 20:13 мск. О своем возвращении в России блогер сообщил в начале января 2021 года.

В 2014 году Навальный решением Замоскворецкого районного суда г. Москвы был приговорен к 3,5 годам лишения свободы со штрафом в 500 тысяч рублей за совершение мошеннических действий и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Тогда назначенное наказание было заменено условным сроком.

В конце декабря 2020 года в отношении скандального блогера было возбуждено еще одно уголовное дело. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По данной статье предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.