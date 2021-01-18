Черное море закипело: видео

Черное море закипело: видео
Фото: R. Breucker/blickwinkel/www.globallookpress.com
Видимость у берегов сильно ухудшилась

Черное море буквально закипело. За явлением наблюдали очевидцы. Они же сняли на камеру, как это выглядело. 

На Украине, у Одессы, воздух остыл до -13°C, а вода – только до +3°C. Столь большая разница температур вызвала сильное испарение, похожее на кипение. 

Из-за него образовалась дымка. Она стала причиной сильного ухудшения видимости у берегов, что заметно на ролике, размещенном в "Инстаграм" одной из свидетельниц явления.

И теперь приходится ломать голову, как не нарушить традицию – окунаться в море на Крещение, поделилась она размышлениями. И дала понять, что при таком холодном ветре это будет очень сложно, если вовсе невозможно.

Ранее стало известно о засилье медуз в Черном море. После заметного очищения природы огромные корнероты хлынули к берегам Сочи. 

До этого сообщалось, что Черное море позеленело. Это объяснили ростом водорослей ульва и кладофора, вызванного чересчур большим наплывом отдыхающих. 

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Захарова велела Западу заняться своими проблемами из-за слов о Навальном

Официальный представитель МИД РФ жестко ответила на слова советника Байдена

Привлекут Украину: Пушков обозначил методы борьбы США с Россией

Вашингтон надеется создать военную базу в Незалежной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей