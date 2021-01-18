Видимость у берегов сильно ухудшилась

Черное море буквально закипело. За явлением наблюдали очевидцы. Они же сняли на камеру, как это выглядело.

На Украине, у Одессы, воздух остыл до -13°C, а вода – только до +3°C. Столь большая разница температур вызвала сильное испарение, похожее на кипение.

Из-за него образовалась дымка. Она стала причиной сильного ухудшения видимости у берегов, что заметно на ролике, размещенном в "Инстаграм" одной из свидетельниц явления.

И теперь приходится ломать голову, как не нарушить традицию – окунаться в море на Крещение, поделилась она размышлениями. И дала понять, что при таком холодном ветре это будет очень сложно, если вовсе невозможно.

Ранее стало известно о засилье медуз в Черном море. После заметного очищения природы огромные корнероты хлынули к берегам Сочи.

До этого сообщалось, что Черное море позеленело. Это объяснили ростом водорослей ульва и кладофора, вызванного чересчур большим наплывом отдыхающих.