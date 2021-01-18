Лавина сошла на горнолыжный курорт "Домбай" в КЧР - видео

Лавина сошла на горнолыжный курорт "Домбай" в КЧР - видео
Фото:www.polizeiwallis.ch/Global Look Press/www.globallookpress.com
Под снегом могут находиться 12 человек

В Карачаево-Черкесии на горнолыжном курорте "Домбай" лавина сошла на трассу. Сейчас спасатели ищут группу лыжников, которая могла оказаться под снегом. 

Как передает "Вести FM", накануне МЧС предупреждало об опасности схода лавин в республике. Оповещение экстренных служб касалось высот более 2 тысяч метров. Гора Мусса-Ачитара, где сошла лавина и сейчас ищут группу лыжников, достигает в высоту 3012 метров.

По предварительной информации, под лавину попали два пункта горнолыжного снаряжения, кафе, пишет РИА "Новости". Предположительно, пострадать могли от четырех до двенадцати человек. 

Связь не могут установить с 20 людьми, передает источник "Интерфакса". Первые кадры с места происшествия публикует телеграм-канал "112". 

К поиску пропавших подключились и сами лыжники. На видео попало, как они пытаются отыскать людей под завалами снега, организовывая "минуты тишины". 

МЧС утроило группу спасателей на месте схода лавины в Домбае до 170 человек, сообщило РИА "Новости". 

По данным телеканала "360", из-под завалов уже удалось вытащить двух человек. 

В противолавинной службе полагают, что снег мог сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, которую спускали в принудительном порядке. 

Роман ИГНАТОВ

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