Имеется информация о нескольких пострадавших

Один человек погиб в результате схода снежной лавины на территории Карачаево-Черкессии. Об этом стало известно сегодня, 18 января.

Согласно приведенным данным, в результате происшествия пострадали шесть человек, передает "Интерфакс". Снежная масса сошла на трассу.

Ранее сообщалось, что сход произошел на горе Мусса-Ачитара, расположенной на высоте в 3 км над уровнем моря.

