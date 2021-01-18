Появились данные о погибшем при сходе лавины в Домбае

Имеется информация о нескольких пострадавших

Один человек погиб в результате схода снежной лавины на территории Карачаево-Черкессии. Об этом стало известно сегодня, 18 января.

Согласно приведенным данным, в результате происшествия пострадали шесть человек, передает "Интерфакс". Снежная масса сошла на трассу.

Ранее сообщалось, что сход произошел на горе Мусса-Ачитара, расположенной на высоте в 3 км над уровнем моря.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Лавров переболел коронавирусом

Недуг протекал у министра иностранных дел РФ в легкой форме

Лавина сошла на горнолыжный курорт "Домбай" в КЧР - видео

Под снегом могут находиться 12 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей