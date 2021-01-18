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Один человек погиб в результате схода снежной лавины на территории Карачаево-Черкессии. Об этом стало известно сегодня, 18 января.
Согласно приведенным данным, в результате происшествия пострадали шесть человек, передает "Интерфакс". Снежная масса сошла на трассу.
Ранее сообщалось, что сход произошел на горе Мусса-Ачитара, расположенной на высоте в 3 км над уровнем моря.
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