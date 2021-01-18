Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
706 новости
Над Капитолием в Вашингтоне, где проходит репетиция инаугурации 46 президента США Джозефа Байдена, видны клубы дыма.
Видео инцидента выложило в своем телеграм-канале издание РБК.
Корреспондент NBC News Фрэнк Торп сообщил, что часть парламентского комплекса на Капитолии эвакуирована. По данным РИА "Новости", все здания комплекса заблокированы из-за внешней угрозы.
Между тем, как пишут авторы телеграм-канала Mash, на самом деле, по предварительной информации, горит территория под ближайшим к Капитолию мостом, где обитают бездомные.
Недуг протекал у министра иностранных дел РФ в легкой форме
Властям РФ посоветовали вести себя со Штатами по примеру Советского Союза