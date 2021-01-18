Готовый к инаугурации Капитолий подожгли - видео

Готовый к инаугурации Капитолий подожгли - видео
Фото: Rod Lamkey - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Все здания комплекса заблокированы из-за внешней угрозы

Над Капитолием в Вашингтоне, где проходит репетиция инаугурации 46 президента США Джозефа Байдена, видны клубы дыма.

Видео инцидента выложило в своем телеграм-канале издание РБК.


Корреспондент NBC News Фрэнк Торп сообщил, что часть парламентского комплекса на Капитолии эвакуирована. По данным РИА "Новости", все здания комплекса заблокированы из-за внешней угрозы.

Между тем, как пишут авторы телеграм-канала Mash, на самом деле, по предварительной информации, горит территория под ближайшим к Капитолию мостом, где обитают бездомные.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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