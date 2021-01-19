Опасное вещество находилось в рюкзаке, упакованное в 254 свертка

В Подмосковье 19-летней девушке грозит немалый срок за наркотики – до 20 лет. Об этом информировали в областном Главном управлении МВД.

Молодую особу задержали неподалеку от деревни Калиновка в лесополосе. У нее в рюкзаке были обнаружены 254 упаковки порошка светлого цвета и саперная лопатка

После проверки установлено, что масса опасного вещества составляет 400 граммов. Это мефедрон, уточнили в ведомстве.

Задержанная рассказала, как расфасовывала и сбывала наркотики. Также указала, что распространяла их через закладки в Ленинском округе.

Возбуждено уголовное дело - за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков. По этой статье девушке грозит 20 лет колонии. Она арестована, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".