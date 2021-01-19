До 20 лет за решеткой: в Подмосковье 19-летней девушке грозит срок за наркотики

Опасное вещество находилось в рюкзаке, упакованное в 254 свертка

В Подмосковье 19-летней девушке грозит немалый срок за наркотики – до 20 лет. Об этом информировали в областном Главном управлении МВД.

Молодую особу задержали неподалеку от деревни Калиновка в лесополосе. У нее в рюкзаке были обнаружены 254 упаковки порошка светлого цвета и саперная лопатка

После проверки установлено, что масса опасного вещества составляет 400 граммов. Это мефедрон, уточнили в ведомстве.  

Задержанная рассказала, как расфасовывала и сбывала наркотики. Также указала, что распространяла их через закладки в Ленинском округе.

Возбуждено уголовное дело -  за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотиков. По этой статье девушке грозит 20 лет колонии. Она арестована, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Кто сможет досрочно выйти на пенсию: в Совфеде назвали новую категорию россиян

Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь страны

При Байдене между Россией и США возможна ядерная война - эксперт

Властям РФ посоветовали вести себя со Штатами по примеру Советского Союза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей