В салоне транспортного средства находились 15 детей

В среду, 19 января, на дороге в Мещовском районе Калужской области произошла авария. Школьный автобус на скорости влетел в большой грузовик. Есть пострадавшие.

ДТП случилось в 07:55 на 220-м км трассы М3 "Украина". В салоне транспортного средства находились 15 детей.

Пострадали ребенок и две женщины, сопровождавшие школьников, проинформировали в региональном УМВД России.

Травмированный госпитализирован. Угроз его здоровью и жизни нет, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова помощника областного прокурора Искрины Басулиной.

На месте аварии работают полицейские. Выясняются причины и обстоятельства ДТП, отмечает телеканал "360".

Ранее "Утро.ру" писало, как в Калужской области перевернулся автобус с 47 пассажирами, в числе которых был 31 ребенок. Пострадали 21 человек.