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В среду, 19 января, на дороге в Мещовском районе Калужской области произошла авария. Школьный автобус на скорости влетел в большой грузовик. Есть пострадавшие.
ДТП случилось в 07:55 на 220-м км трассы М3 "Украина". В салоне транспортного средства находились 15 детей.
Пострадали ребенок и две женщины, сопровождавшие школьников, проинформировали в региональном УМВД России.
Травмированный госпитализирован. Угроз его здоровью и жизни нет, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова помощника областного прокурора Искрины Басулиной.
На месте аварии работают полицейские. Выясняются причины и обстоятельства ДТП, отмечает телеканал "360".
Ранее "Утро.ру" писало, как в Калужской области перевернулся автобус с 47 пассажирами, в числе которых был 31 ребенок. Пострадали 21 человек.
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