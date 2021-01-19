Пострадали женщины и ребенок: под Калугой школьный автобус въехал в грузовик

В салоне транспортного средства находились 15 детей

В среду, 19 января, на дороге в Мещовском районе Калужской области произошла авария. Школьный автобус на скорости влетел в большой грузовик. Есть пострадавшие.

ДТП случилось в  07:55 на 220-м км трассы М3 "Украина". В салоне транспортного средства находились 15 детей.

Пострадали ребенок и две женщины, сопровождавшие школьников, проинформировали в региональном УМВД России.

Травмированный госпитализирован. Угроз его здоровью и жизни нет, пишет РИА "Новости" со ссылкой на слова помощника областного прокурора Искрины Басулиной.

На месте аварии работают полицейские. Выясняются причины и обстоятельства ДТП, отмечает телеканал "360".

Ранее "Утро.ру" писало, как  в Калужской области перевернулся автобус с 47 пассажирами, в числе которых был 31 ребенок. Пострадали 21 человек.

Полина ДОРОЖКИНА

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