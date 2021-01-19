Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
Жителям Пензенской области, которые обманом похитили ребенка в Подольске, предъявили обвинение.
Как передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, две злоумышленницы обманули жительницу Подмосковья, убедив ее в том, что ее месячному сыну срочно нужна медицинская помощь. В итоге злоумышленницы похитили ребенка и скрылись на автомобиле, которым управлял их сообщник.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что преступники являются уроженцами Пензенской области, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Их задержали, избирается мера пресечения.
Малыш же был доставлен в больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
Пандемия коронавируса внесла коррективы в жизнь страны
Властям РФ посоветовали вести себя со Штатами по примеру Советского Союза