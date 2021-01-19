В Подмосковье похитившим младенца женщинам предъявили обвинение

Преступниц удалось задержать в соседнем регионе

Жителям Пензенской области, которые обманом похитили ребенка в Подольске, предъявили обвинение. 

Как передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области, две злоумышленницы обманули жительницу Подмосковья, убедив ее в том, что ее месячному сыну срочно нужна медицинская помощь. В итоге злоумышленницы похитили ребенка и скрылись на автомобиле, которым управлял их сообщник. 

Сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить, что преступники являются уроженцами Пензенской области, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Их задержали, избирается мера пресечения. 

Малыш же был доставлен в больницу. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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