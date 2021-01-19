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Смерть вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как
Япончик, в свое время наделала много шума. Сегодня стало известно о заочном
аресте двух исполнителей этого громкого преступления.
Следствию удалось установить, что обладатели российского и абхазского гражданство Нугзар Папава и Астамур Бутба вместе расправились с Япончиком. Один застрелил Иванькова из снайперской винтовки, а второй в это время был на подхвате – сидел в украденной машине с автоматом Калашникова наперевес.
Ранее стало известно, кто стоит за громким злодеянием.
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