Убийц криминального авторитета Япончика заочно арестовали

Правоохранители разобрались, кто был исполнителем кровавой расправы

Смерть вора в законе Вячеслава Иванькова, известного как Япончик, в свое время наделала много шума. Сегодня стало известно о заочном аресте двух исполнителей этого громкого преступления.

Следствию удалось установить, что обладатели российского и абхазского гражданство Нугзар Папава и Астамур Бутба вместе расправились с Япончиком. Один застрелил Иванькова из снайперской винтовки, а второй в это время был на подхвате – сидел в украденной машине с автоматом Калашникова наперевес.

Ранее стало известно, кто стоит за громким злодеянием. 

Ольга ФЕДОРОВА

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